0553 313 94 23

Suriye sınırına askeri sevkiyat

03 Ocak 2019 Perşembe 16:09
Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'ten yola çıktı.

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 16:09
  1. Araç
  2. askeri konvoy
  3. Kilis
  4. sevkiyat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Real Madrid: Dünyanın en iyisi" kitabı tanıtıldı
    1. "Real Madrid: Dünyanın en iyisi"..
    2. Kar fena bastırdı! O ilde okullar..
    3. Düğmeye basıldı! Sınırda dev operasyon
    4. Antalya'da feci kaza! Anne baba öldü 7..
    5. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    6. Muğla'nın simgesi 'Deli Memet', 200..
    7. Alanyasporlu oyuncular kas kuvveti..
    8. Erzincan'da 4 günlük bebek ölü bulundu
    9. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    10. CHP-İP ittifakında büyük kriz! O..
    11. KADEM Aksaray şubesi açıldı
    12. İngiliz Bakan: Ne yazık ki kasap Esed...
    13. Edirne Belediyesi'nden Yunanistan'a..
    14. Devlet Bahçeli tanıttı! Özellikleriyle..
    15. Hava şartlarından dolayı 2 ülkede..
    16. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    17. BBP'li isimden Cumhur İttifakı'na..
    18. Olumsuz hava şartları Kuveyt ve..
    19. Beşiktaş, Antalya'ya geldi
    20. İYİ Partili aday adayı başından..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'
    Gündemi sarsan iddia! 'MHP'den ihracı istenen milletvekili, Abdullah Gül'ün partisine katılacak'

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti