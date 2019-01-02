0553 313 94 23

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy Mardin'e ulaştı

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:22
Suriye sınırına askeri sevkiyat

MARDİN (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Mardin'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Artuklu ilçesine geldi.

Konvoy, Artuklu-Kızıltepe kara yolunda bulunan 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı giriş yaptı. Burada bir süre bekleyen araçlar, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere doğru hareket etti.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:22
  1. askei sevkiyat
  2. askeri sevkiyat
  3. mardin
  4. sınır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler!
    1. Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler!
    2. ABD'nin kirli planı! Bölge o iki..
    3. Bursa Emniyet Müdürü'nden sarı yelek..
    4. İYİ Partili Başkanın HDP çıkışına..
    5. Erdoğan müjdeleri sıralamıştı! Yeni..
    6. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    7. Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen..
    8. TCMB döviz kurları
    9. GÜNCELLEME 1- Danimarka'da tren kazası
    10. FETÖ'nün Bursa'daki hücre evlerine..
    11. Kaçak avcılara 13 bin TL ceza!..
    12. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları..
    13. KTÜ'de rüzgar enerjisiyle elektrik..
    14. Poşete para vermemek için bakın ne yaptı
    15. Kocaeli'de otomobilden ateş açtılar: 1..
    16. "5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa..
    17. SP liderinden Binali Yıldırım'a ilginç..
    18. Muğla'da kaçak elektronik sigara..
    19. Kaleseramik, 2019'un ilk ihracatını..
    20. Antalya'da yüksek kesimlerde kar yağışı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."