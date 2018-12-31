0553 313 94 23

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:37
Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Konvoyun bir bölümü ise Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geçerek Mardin-Şırnak güzergahına ilerledi.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:37
  1. 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı
  2. obüs
  3. sevkiyat
  4. tank
  5. zırhlı araç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güzelleşeyim derken zehirlenme
    1. Güzelleşeyim derken zehirlenme
    2. Maaşları belirleyecek! İşte..
    3. Bizim ‘takvim’ tam bir çorba!
    4. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    5. 90 yaşındaki kadın, evinde çıkan..
    6. Avrupa ülkesinden flaş çağrı! ' Rusya..
    7. Mısır'da 80 kiliseye daha ruhsat verildi
    8. THY New York hattında 12 ayda 550 bin..
    9. Budist Çin’den Peygamberimize hakaret
    10. Kuveyt, Arap Birliği kararı olmadan..
    11. Geğirme asabi insan belirtisi
    12. İlginç uygulama! Buzlanan kaldırımlara..
    13. Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresi..
    14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    15. GÜNCELLEME - Hatay'da çuval içinde..
    16. "İzmir'deki fuarların kente katkısı 3..
    17. Sağlığın, havacılığın ve uzayın da..
    18. "Gel oğlum, seni vurmayız"
    19. “Akif’in Safahat’ı her zaman bize ışık..
    20. Son günlerin tartışma konusu Türk..
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!
    Seçim yaklaştı, CHP yine dini istismar etmeye kalkıştı!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!