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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:35
Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy kente ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket eden araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:35
  1. askerisevkiyat
  2. Elbeyli ilçesi
  3. Kilis

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