Suriye sınırına askeri sevkiyat
Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı31 Aralık 2018 Pazartesi 11:35
KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy kente ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket eden araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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