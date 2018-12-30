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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Van'dan yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı

30 Aralık 2018 Pazar 23:12
Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Van'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Etkili olan sağanak dolayısıyla askeri araçların üzeri brandayla korundu.

Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 23:12
  1. askeri sevkiyat
  2. konvoy
  3. Suriye sınırı
  4. Şanlıurfa

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