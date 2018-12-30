Suriye sınırına askeri sevkiyat
Van'dan yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı30 Aralık 2018 Pazar 23:12
ŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Van'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Etkili olan sağanak dolayısıyla askeri araçların üzeri brandayla korundu.
Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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