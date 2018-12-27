Suriye sınırına askeri sevkiyat

ŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında askeri personel taşıyan otobüsler ile kamyonların da bulunduğu konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.



