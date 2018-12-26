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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Sınır bölgesindeki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Kilis'e ulaştı

26 Aralık 2018 Çarşamba 17:46
Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı muharebe araçları yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 17:46
  1. Askeri araç sevkıyatı
  2. Kilis
  3. Suriye sınırı

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