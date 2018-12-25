0553 313 94 23

Suriye sınırına askeri sevkiyat

25 Aralık 2018 Salı 18:27
Suriye sınırına askeri sevkiyat

HATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen, Hassa ve Yayladağı'ndan yola çıkan iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.

Komando birlikleri, iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 18:27
  1. Hatay
  2. sevkiyat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acı bilanço! Ölü sayısı 429'a yükseldi
    1. Acı bilanço! Ölü sayısı 429'a yükseldi
    2. Gaziantepspor'a transfer yasağı
    3. Saadet Partisi Ankara belediye başkan..
    4. Kanserden korunmak için...
    5. Başkan Erdoğan Ürdün Başbakanı Ömer..
    6. Hızlı ve çok sıcak yemeyin
    7. "Sudan'daki ekonomik sıkıntının nedeni..
    8. Dövme değil, kadınların geçici süsü..
    9. Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım:..
    10. Metro istasyonunda korkunç olay!
    11. Dövmeden kurtulmak işkenceden beter
    12. Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    14. Irak'ta Saddam resimleri taşıyan..
    15. Manisa'da kar yağışı etkili oluyor
    16. Dünyanın gözü Denizli'de! 9 milyon yıl..
    17. ‘Kuru’ zehirlenmeye karşı bile çok..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Göbeklitepe..
    19. Afganistan tezkeresi TBMM Genel..
    20. GÜNCELLEME - Heniyye'den Erdoğan'a..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?