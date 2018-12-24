0553 313 94 23

Suriye sınırına askeri sevkiyat

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:22
Suriye sınırına askeri sevkiyat

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, çok sayıda zırhlı araç Suriye sınırına ulaştırılmak üzere trenlere yüklendi.

Çankırı'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklendi.

Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi.

Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da hazırlıkları yerinde inceledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:22
  1. 28 Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı
  2. çankırı
  3. sevkiyat
  4. zırhlı araç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonsporlu futbolcu Onazi ameliyat edildi
    1. Trabzonsporlu futbolcu Onazi ameliyat..
    2. FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi..
    3. Van'da eğitime kar engeli
    4. Sürücüye bıçak çekip taksiyi gasbetti
    5. Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi)..
    6. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    7. ABD'de fast food restoranı sahibi Türk..
    8. "Kartepe" feribotunun İstanköy..
    9. "Başka ülkelerle ittifak yapmadığımı..
    10. Nijerya'da silahlı saldırılar protesto..
    11. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    12. Adliye önünde gergin anlar! Linç..
    13. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    14. Kalın: "(Doğu Akdeniz) Uluslarası..
    15. Uzman isimden flaş açıklama:..
    16. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın:..
    18. Tırnak kemirme alışkanlığından nasıl..
    19. Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!..
    20. "ABD güçlerinin Erbil'e yerleşmesi..
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok sert tepki gösterdi: İspat etmezsen karışmam...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    'Pezevenk' Müjdat Gezen meğer sübyancıymış! Evli halde 16-17 yaşındaki kıza asılmış...
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!