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Suriye sınırına askeri sevkiyat

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:13
Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Musabeyli ilçesinden geçerek kent merkezi istikametine doğru hareket etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:13
  1. güvenlik önlemleri
  2. Kilis
  3. Suriye sınırı

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