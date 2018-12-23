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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı

23 Aralık 2018 Pazar 20:06
Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda mühimmat yüklü kamyonların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 20:06
  1. Kilis
  2. mühimmat
  3. sevkiyat

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