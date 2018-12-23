Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat23 Aralık 2018 Pazar 17:01
KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden gönderilen iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.
Buradan sınıra doğru ilerleyen askeri konvoyda yer alan iş makinelerinin sınır ötesine bir harekat durumunda mevzi yapma ve farklı kazı çalışmalarında kullanılacakları öğrenildi.
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