THY- Euroleague
0553 313 94 23

Suriye sınırına askeri sevkiyat

23 Aralık 2018 Pazar 17:01
Suriye sınırına askeri sevkiyat

KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden gönderilen iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.

Buradan sınıra doğru ilerleyen askeri konvoyda yer alan iş makinelerinin sınır ötesine bir harekat durumunda mevzi yapma ve farklı kazı çalışmalarında kullanılacakları öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:01
  1. askeri araç
  2. askeri sevkiyat
  3. İş Makinesi
  4. Kilis
  5. sınır
  6. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da 10 Taliban militanı öldürüldü
    1. Afganistan'da 10 Taliban militanı..
    2. Otomobil alacaklar dikkat! 31 Aralık..
    3. Bursa'da cenazeden dönenleri taşıyan..
    4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    5. Ordu'da eşi tarafından bıçaklanan..
    6. Maçın ardından
    7. Cüneyt Kosal son yolculuğuna uğurlandı
    8. Kayınpederinin aracı ile iş yerini..
    9. İranlı milletvekilinden..
    10. Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili..
    11. Ordu'da çöpte parçalanmış erkek çocuk..
    12. Kalın'dan teröristbaşına: İzle ve..
    13. "Kaşıkçı'nın son dönemi Suudi..
    14. Bağdat'taki "ABD işgalinden kalma..
    15. Telesiyej arızalanınca saatlerce asılı..
    16. Suriyeli Peşmergeler ile terör örgütü..
    17. Müjdat Gezen ve Metin Akpınar..
    18. Müjdat Gezen hakkında soruşturma
    19. Erdoğan'dan anlamlı Twitter paylaşımı
    20. Fenerbahçe kafilesi Antalya'da
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak
    CHP'lilerin çakma atası: AK Partili belediye bunu yapmaz ha, ciddiyim bak