Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden gönderilen askeri araçlar ile tankların yüklü olduğu tırlar, Kilis'e ulaştı19 Aralık 2018 Çarşamba 16:42
KİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında tankların da bulunduğu çeşitli askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Musabeyli ilçesine geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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