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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'harekat bir kaç gün içerisinde başlayacak' açıklamasının ardından Türkiye-Suriye sınırındaki hareketlilik sürüyor. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı bir süre önce Hatay'a getirilen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:17
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı bir süre önce Hatay'a getirilen komandolar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru seyir haline geçti.

Komandolar ve askeri araçlardan oluşan konvoyun güvenlik önlemleri altında Kilis istikametine doğru ilerlediği görüldü.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) da Hatay'a geldi.

ZPT ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Suriye sınır hattına sevk edildi. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 08:11
  1. Kilis
  2. askeri konvoy
  3. Hassa
  4. Hatay
  5. Komando
  6. sevkiyat
  7. Anadolu Ajansı

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