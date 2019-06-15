Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Türkiye’nin Suriye sınırına takviye amaçlı askeri personel sevkiyatı gerçekleştirildi.15 Haziran 2019 Cumartesi 21:47
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Türkiye’nin Suriye sınırına takviye amaçlı askeri personel sevkiyatı gerçekleştirildi.
Farklı birliklerden önce Hatay’ın Kırıkhan ilçesine zırhlı personel taşıyıcılarla gelen komando birlikleri, yoğun güvenlik önlemleriyle şehir merkezinden geçti. Zeytin Dalı Sınır Kapısı istikametine ilerleyen askeri personelin, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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