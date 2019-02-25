0553 313 94 23

Suriye sınırına askeri mühimmat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı takviyesi yapıyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:54
Suriye sınırına askeri mühimmat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı takviyesi yapıyor.


Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti.


Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen mühimmat yüklü tırların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları ayırdı
    1. UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları..
    2. NRC Genel Sekreteri Egeland: "Yemen’in..
    3. Vali İbrahim Akın; "Vergi bilincini..
    4. Tarihçi Kemal Karpat, son yolculuğuna..
    5. Su ürünleri ihracatı hedefine..
    6. Söke’de yasak avcılığa geçit yok
    7. Akkaya’ya çok amaçlı sosyal alan
    8. Beslenmede efsaneler ve gerçekler
    9. Toprakkale Belediyesi’nde ’Sıfır Atık..
    10. Hurdaya dönen TIR'da sıkışan sürücü,..
    11. Ömer Günel; “Sokakla temasını kaybeden..
    12. "Hafter güçlerinin operasyonunda..
    13. Başkan Çerçi Akmescit’te destek istedi
    14. Karşıyaka’ya bir ‘vefa parkı’ daha
    15. İİT ilan etti! Azerbaycan'a tam destek
    16. Muratpaşa’nın BigBand Gençlik..
    17. Meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı..
    18. Aydın’da domuzlara karşı seferberlik..
    19. Yürek burkan olay! Apartmanın..
    20. Ordu’da ‘Tulpar’ başarısı
    21. Ordu’da ‘Tulpar’ başarısı
    22. KDK çalışanlarından kan bağışına destek
    23. Osmaniyeli atletlerden Türkiye derecesi
    24. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    25. Merinos spor namağlup unvanla..
    26. Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    27. Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle..
    28. Servis aracı yoldan çıktı, facia ucuz..
    29. Yaşlı adam silahla banka soymaya..
    30. Başkan Şirin meclis üyesi adaylarına..
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz