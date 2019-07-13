Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor
Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor.13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:32
Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin farklı askeri birliklerinden geldiği tahmin edilen 2 adet askeri ağır iş makinesi gündüz saatlerinde Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine geldi. Güvenlik önlemleri altındaki askeri iş makineleri sınır birliklerine doğru hareket etti.
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