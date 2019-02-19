Suriye sınırına askeri araç ve mühimmat desteği
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay’ın Kırıkhanilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.19 Şubat 2019 Salı 21:42
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay’ın Kırıkhanilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.
Hatay’a gönderilen zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye’ye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat ve askeri araçların Suriye’ye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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