Suriye sınırına askeri araç ve mühimmat desteği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay’ın Kırıkhanilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Hatay’ın Kırıkhanilçesinden Suriye sınırına takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkıyatı devam ediyor.

Hatay’a gönderilen zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemi alınarak Suriye’ye sınırına gönderilmeye devam ediyor. Mühimmat ve askeri araçların Suriye’ye sınırına takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.