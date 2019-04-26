Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Hatay’dan Cilvegözü Sınır Kapısı’na askeri araç sevkiyatı gerçekleştirildi.26 Nisan 2019 Cuma 20:55
Hatay’dan Cilvegözü Sınır Kapısı’na askeri araç sevkiyatı gerçekleştirildi.
Çeşitli birliklerden Hatay’a gönderilen zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı ilçesine geçerek Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaştı. 20’nin üzerinde bulunan askeri araç ve zırhlı taşıyıcıların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı belirtildi.
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