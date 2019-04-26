Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı Hatay’dan Cilvegözü Sınır Kapısı’na askeri araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

Hatay’dan Cilvegözü Sınır Kapısı’na askeri araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

Çeşitli birliklerden Hatay’a gönderilen zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı ilçesine geçerek Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaştı. 20’nin üzerinde bulunan askeri araç ve zırhlı taşıyıcıların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

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