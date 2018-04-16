"Suriye saldırısı bir işe yaramadı"

Haaretz'in haberine göre Hasan Nasrallah, Amerika'nın saldırılarını sınırlı tuttuğunu çünkü daha geniş çaplı bir saldırıya Şam'dan ve müttefiklerinden karşılık verileceğini bilindiğini söyledi.

Lübnan Hizbullahı'nın başındaki Nasrallah, Batı'nın Suriye'yi vurmasının orduya korku salmayı başaramadığı gibi, isyancılara da yardım etmediğini ve İsrail'in menfaatine de yaramadığını aktardı.

BÜTÜN BÖLGEYİ ATEŞE SÜRÜKLEDİ

Bekaa Vadisi'nde bir toplantıda konuşurken, “Amerikan askeriyesi Suriye rejimine, müttefiklerine ve ordusuna karşı daha geniş bir muhalefet ve büyük bir operasyon bitirilemezdi. Böylesi herhangi bir müdahale bütün bölgeyi ateşe sürüklerdi” dedi.

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ŞAM'IN DESTEKÇİSİ

İran destekli Şii örgüt Hizbullah, yedi yıllık Suriye savaşında Esed'in hayati destekçisi konumunda.

Kaynak: Timetürk