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"Suriye saldırısı bir işe yaramadı"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah "Amerikan önderliğindeki Suriye saldırısı İsrail’in menfaatlerine hizmet etmekte başarısız oldu." dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:06
"Suriye saldırısı bir işe yaramadı"

Haaretz'in haberine göre Hasan Nasrallah, Amerika'nın saldırılarını sınırlı tuttuğunu çünkü daha geniş çaplı bir saldırıya Şam'dan ve müttefiklerinden karşılık verileceğini bilindiğini söyledi.

Lübnan Hizbullahı'nın başındaki Nasrallah, Batı'nın Suriye'yi vurmasının orduya korku salmayı başaramadığı gibi, isyancılara da yardım etmediğini ve İsrail'in menfaatine de yaramadığını aktardı.

BÜTÜN BÖLGEYİ ATEŞE SÜRÜKLEDİ

Bekaa Vadisi'nde bir toplantıda konuşurken, “Amerikan askeriyesi Suriye rejimine, müttefiklerine ve ordusuna karşı daha geniş bir muhalefet ve büyük bir operasyon bitirilemezdi. Böylesi herhangi bir müdahale bütün bölgeyi ateşe sürüklerdi” dedi.

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ŞAM'IN DESTEKÇİSİ

İran destekli Şii örgüt Hizbullah, yedi yıllık Suriye savaşında Esed'in hayati destekçisi konumunda.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 22:06
  1. Hasan Nasrallah
  2. Şam
  3. Lübnan Hizbullahı

YORUM YAZ

  • AytaçAytaç10 sa önce
    İsrailin İrandan daha iyi hizmetkarı yok. İnşallah senin gibi düşünen herkes öte tarafta Esed ve Nusayrilerle beraber haşrolur!
  • Ahmet DağAhmet Dağ10 sa önce
    Senin yahudiden ne farkın var içimizdeki liberman..
  • kemalkemal11 sa önce
    HIzbulşeytan lideri bol keseden atar. Şianın kime faydası olmuş ki Müslümana olsun. İt iti ısırmaz.
  • nn11 sa önce
    ALLAH ALLAH HANGİGÜVENCEMİZ VAR SENİ KİM İSTEDİ.SEN NEANLAMAZLARA ADAMSINBE ADAM HAYRET BİR ŞEYSİNDIŞ GÜÇLERİN BİZDEN İYİ BİLİYORSUNBİLDİĞİN BİR PLAN POREJE VARSAGEL ANLAT BUNUN ARTIŞI EKSİSİ NEDİR UYGULANABİLİRMİ NEDEN TERÖR DESTEKÇİLERİ NE KOŞUYORSUN HEMEN GERÇEKDURDUĞUNUZ YER BELLİSİZ KOLTUK DAVASINDAKİ ADAM
  • mustafamustafa20 sa önce
    hadi git işine şeytanın adamı..işiniz gücünüzboş işten tehtid..blöf..ameriika geldi vurdu geçti..siz sadece laf sallayın adamlar füze sallasın..
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