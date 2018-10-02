Suriye Rusya'nın test alanına döndü

Rusya, Suriye'deki operasyonlarına terör örgütü DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle 30 Eylül 2015’te başlamıştı.

Son 3 yılda Esed rejimine hava desteği sağlayan Rusya'nın müdahalesi, askeri muhaliflerin güç kaybetmesiyle sonuçlandı.

Halihazırda rejim güçleri, 185 bin 180 kilometrekare büyüklüğündeki ülkenin 109 bin 136 kilometrekaresine hakim durumda.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık 2017’de Suriye’de teröristlere karşı operasyonların sona erdiğini ve asker sayısını azaltmaya gideceğini duyursa da, Rus silahlı kuvvetleri Tartus ve Hımeymim askeri üslerinden rejime destek mahiyetinde operasyonlara yer yer devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Lazkiye bölgesinde bulunan Hımeymim Rus hava üssünden yapılan operasyonlara 12 Su-24, 10 Su-25 CM, 4 Su-30 CM, 4 Su-34, 2 Su-25, 1 An-30, 1 İl-20 olmak üzere toplam 34 Rus savaş uçağı katılırken, 12’si Mi-24 ve 4’ü de Mi-8 tipi helikopter olmak üzere 16 Rus helikopteri aktif olarak operasyonlarda görev aldı.

Suriye’deki operasyonlara 434’ü general, 25 bin 738’i subay olmak üzere toplam 63 bin 12 Rus askeri katıldı. Operasyonlara katılan askeri personel savaş tecrübesini artırarak Rusya'ya döndü.

Suriye test alanı oldu

Suriye, Rusya'nın yeni silahlarını test ettiği yer haline geldi. Ruslar, bölgedeki operasyonlar boyunca 231 farklı türde yeni veya modernize edilmiş silahlar kullandı.

Putin, 8 Haziran'da canlı yayında halkın karşısına çıkarak, Suriye’de Rusya’nın yeni silahlarının test edildiğini ve Rus ordusunun savaş tecrübesi kazandığını itiraf etti. Putin, “Savaş meydanında silahlı güçlerimizi kullanmak eşsiz bir deneyim, silahlı güçlerimizi geliştirmek için eşsiz bir araç. Hiçbir tatbikat, çatışma koşullarında güç kullanımıyla kıyaslanamaz.” ifadesini kullanmıştı.

Tu-160 stratejik bombardıman uçağı Sovyetler Birliği döneminde 1987'de üretilse de ilk savaş görevini Suriye'de yaptı. Bu savaş uçağı ile uzun menzilli havadan karaya stratejik seyir füzesi X-101 ilk kez bölgede kullanıldı.

Rus yapımı meşhur T-90 tanklarının modernize edilmiş, yeni optik ve elektronik sistemlerle donatılmış olanları aktif olarak Suriye'nin farklı bölgelerinde operasyonlara katıldı.

Sadece 6 tane öncül üretimi yapılan beşinci nesil savaş uçağı Su-57 ile modernize edilmiş Su-35 avcı uçağı, Mi-28H savaş helikopteri, kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemi Pantsir-S Rusya'nın Suriye'de test ettiği silahlar arasında bulunuyor.

Rus hava kuvvetlerine ait uçaklar, operasyonlar boyunca 20 binden fazlası gece olmak üzere 39 binden fazla uçuş gerçekleştirdi.

Rus deniz kuvvetlerine ait savaş gemileri ise 189 sefere katıldı. Rus Admiral Kuznetsov uçak gemisinden Suriye’ye yapılan operasyonlarda 420 uçuş gerçekleştirilirken, insansız hava araçları 25 bin defadan fazla havalandı.

Uzun menzilli deniz aşırı seyir füzeleri ilk kez denendi

Rus silahlı kuvvetleri operasyonların başlangıcında Hazar Denizi’ndeki gemilerinden gönderdiği seyir füzeleri ile Suriye’deki hedefleri vurdu. Ruslar, ilk defa gerçek bir operasyonda uzun menzilli deniz aşırı seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştirdi. 100 tanesi farklı denizlerdeki gemilerden, 66 tanesi de havadan Tu-160 ve Tu-95 stratejik bombardıman uçakları ile atılan toplam 166 seyir füzesi Suriye’deki hedefleri vurdu.

Rus Tu-22 M3 tipi bombardıman uçakları Rusya'dan Suriye’ye uzun menzilli uçuşlar yaparak, 215 hedefi bombaladı.

Askeri birliklerinin ve üslerinin güvenliği açısından Rusya, S-300 ve S-400 hava savunma füze sistemlerini de Suriye topraklarına yerleştirdi.

Kremlin ile dolaylı olarak bağlantısı olduğu iddia edilen, sayıları 3 bini bulan ve Rus vatandaşlarından oluştuğu öne sürülen Wagner isimli özel bir silahlı grubun Suriye’deki kayıpları gizli tutulduğu için bilinmiyor. Ancak Rusya'nın resmi rakamlarına göre Suriye’de 112 Rus askeri öldü. Bu askerlerden 39’u An-26 uçağı kazasında ve 15’i de İl-20 uçağının Suriye füzesiyle vurulması sonucu ölürken, kalanlar ise farklı operasyonlarda yaşamını yitirdi.

Ayrıca Ruslar üç yıl boyunca operasyonlar esnasında 8 uçak, 7 helikopter ve birkaç zırhlı araç kaybetti.

Rusya’nın Suriye’de üç yıllık operasyonun maliyetinin ise 4 milyar 375 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.