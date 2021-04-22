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Avrupa Suriye rejimine kimyasal silah yaptırımı
Avrupa

Suriye rejimine kimyasal silah yaptırımı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), kimyasal silah kullanmakla suçladığı Suriye rejiminin üyelikten kaynaklanan hak ve imtiyazlarını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 01:43:00 -
Suriye rejimine kimyasal silah yaptırımı

193 üyeli örgütün Lahey'deki merkezinde yapılan oylamada 87 ülke kabul, 15 ülke ret, 34 ülke ise çekimser oy kullandı.

Kabul edilen kararda Şam yönetimi tüm kimyasal silahlarını ve kimyasal silah üretim tesislerini deklare edene kadar Suriye'nin OPCW'deki tüm hak ve imtiyazlarının askıya alındığı belirtildi.

Suriye ise kimyasal silah kullandığı suçlamalarını reddetti.

 

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