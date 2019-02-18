0553 313 94 23

Suriye rejimi sivilleri vurmaya devam ediyor: 5 ağır yaralı

Suriye rejimi gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib kırsalındaki Ma’arretün Numan şehir merkezine yaklaşık 20 top ve füze atışı gerçekleştirdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:16
Suriye rejimi sivilleri vurmaya devam ediyor: 5 ağır yaralı

Suriye rejimi gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib kırsalındaki Ma’arretün Numan şehir merkezine yaklaşık 20 top ve füze atışı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 sivilin ağır yaralandığı öğrenildi.


Suriye rejimi gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib kırsalındaki yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde İdlib kırsalındaki Ma’arretün Numan şehir merkezine yaklaşık 20 defa top ve füze atışı gerçekleştirildi. Rejimin hedefi olan sivilleri kurtarmak için hedeflere intikal eden Suriye Sivil Savunma ekipleri, saldırıda 5 sivilin ağır yaralandığını açıkladı.


Sivil Savunma ekiplerinin yayınladığı arama kurtarma görüntülerinde, yerleşim yerlerinin zarar gördüğü gözlenirken, yaralıların enkazdan çıkarılıp en yakın sağlık kurumuna sevk edildiği açıklandı.


Son haftalarda rejimin yaptığı bombardımanlar sonucunda sivil halk, Ma’arretün Numan ve Han Şeyhun beldelerini terk etmeye başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu
    1. Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu
    2. Alinur Aktaş: "Algıyla belediyecilik..
    3. Poşet üretimi yüzde 50 azaldı
    4. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    5. Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı..
    6. "Takımımız Kadıköy'de iki puan..
    7. Hilmi Kulluk: “Kadıköy’de iki puan..
    8. ‘GetirYemek’ hizmete açıldı
    9. İran'dan AB'ye "sabrımızın sınırı var"..
    10. Osman Güder seçim çalışmalarını..
    11. İsrail polisi işgal altındaki Doğu..
    12. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    13. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    14. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    15. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    16. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    17. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    18. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    19. Maden sahasındaki göçüğün nedeni belli..
    20. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!