0553 313 94 23

"Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor"

Türkiye'nin, İdlib mutabakatıyla sağlanan ateşkesin kalıcı olması için üst düzey gayret göstermesi ve taahhütlerine bağlı kalması karşısında Suriye rejiminin, son dönemde özellikle sivilleri, okulları, hastaneleri, tarım alanlarını hedef alan saldırılarıyla mutabakatı aşındırmak için İdlib'e yönelik kışkırtıcı eylemlerini artırdığı bildirildi - Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin bu provokasyonlara karşı gerekli önlemleri ilgili kurumlarıyla almaya devam edeceğini, bu provokasyonların mutabakatı aşındırmasına izin vermeyeceğini belirtti

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
"Suriye rejimi İdlib mutabakatını aşındırmaya çalışıyor"

ANKARA (AA) - Türkiye'nin, İdlib mutabakatıyla sağlanan ateşkesin kalıcı olması için üst düzey gayret göstermesi ve taahhütlerine bağlı kalması karşısında Suriye rejiminin, son dönemde özellikle sivilleri, okulları, hastaneleri, tarım alanlarını hedef alan saldırılarıyla mutabakatı aşındırmak için İdlib'e yönelik kışkırtıcı eylemlerini artırdığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin bu provokasyonlara karşı gerekli önlemleri ilgili kurumlarıyla almaya devam edeceğini, bu provokasyonların mutabakatı aşındırmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Suriye'de 8 yıldır süren ve yüz binlerce insanın hayatına mal olan iç savaşa yönelik en başından beri Suriye toplumunun tamamının siyasi temsilini ve yerlerinden edilen insanların ülkelerine dönmesini sağlayacak bir siyasi çözümden yana olan Türkiye, bu tutumunu sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilirken, Astana taahhütlerine bağlı kalınıyor. 17 Eylül Soçi ve 3 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine gayret edilirken bu kapsamda İdlib mutabakatının uygulanmasının son derece önemli olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'nin, mutabakatla sağlanan ateşkesin kalıcı olması için her zaman ve her koşulda üst düzey gayret göstermesi ve taahhütlerine bağlı kalması karşısında Suriye rejiminin son dönemde özellikle sivilleri, okulları, hastaneleri, tarım alanlarını hedef alan saldırıları başta olmak üzere mutabakata aykırı ve mutabakatı aşındırmak için İdlib'e yönelik kışkırtıcı eylemlerin arttığı belirtiliyor.

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin, bu provokasyonlara karşı gerekli önlemleri ilgili kurumlarıyla almaya devam edeceğini, bu provokasyonların mutabakatı aşındırmasına izin vermeyeceğini vurguluyor.

Rusya ile her seviyede görüşmeler devam ederken, rejimin saldırıları karşısında elde edilen kazanımların ve siyasi çözüm yönünde kaydedilen ilerlemenin akamete uğramaması yönündeki görüşler, her düzeydeki Rus muhataplara da iletiliyor.

Başta garantör ülkeler olmak üzere uluslararası kamuoyundan beklenti olarak Türkiye'nin bu çabalarına destek olunması, yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için gerekli adımların atılması, Suriye'nin yeniden güven ve istikrara kavuşturulması için sorumlulukların yerine getirilmesi isteniyor. Bu kapsamda Türkiye'nin, Rusya'dan beklentisi ise rejimin saldırı ve tacizlerinin önlenmesi.

- Ulusal güvenliği tehdit eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyecek

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil kayıpların ve yeni bir insani trajedinin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bir taraftan üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirirken diğer taraftan ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceği kaydediliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 108. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki etkinlikte, İdlib'de ateşkesin, istikrarın sağlanması için büyük bir mücadele verdiklerini, Ruslarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, "Genelkurmay Başkanımız, Rusya Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Karşılıklı olarak sorumluluklarımızın ne olduğunu, istikrarın ve ateşkesin sağlanması için ne yapmamız gerektiğini bir kez daha görüştüler, konuştular. Dolayısıyla biz oradaki sorumluluklarımız neyse onu yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:15
  1. İdlib
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Foçalı miniklerin karate coşkusu
    1. Foçalı miniklerin karate coşkusu
    2. Sudan ordusundan sivil eylemcilere..
    3. 81 ilde 36 bin kadını dolandıran..
    4. Milletvekili Taşdoğan’dan Ramazan..
    5. MTSO’dan yetim ve muhtaçlara yardım
    6. Çukura düşen yaşlı adamı AFAD kurtardı
    7. Başkan Say’dan Ramazan Bayramı mesajı
    8. Kızılay, Aliağa’da kan bağışı..
    9. Ele geçirilen kaçak malzemeler imha..
    10. ABD ve İngiltere'den Sudan'da..
    11. Osmanlı'dan günümüze şahane bir tarif:..
    12. Bayram için aldığı otomobil memleket..
    13. Başkent Tiyatroları’ndan genç..
    14. Başkan Akman’dan Ramazan Bayramı mesajı
    15. Binali Yıldırım’ın sahur ziyaretinden..
    16. Yumurta karşılığında bile bisikletin..
    17. Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    18. Destici'den bayram mesajı
    19. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    20. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    21. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    22. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    23. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    24. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    25. Deniz 7 dakika görev aldı
    26. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    27. AKEDAŞ bayrama hazır
    28. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    29. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    30. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular