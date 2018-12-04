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Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Astana görüşmeleri açıklaması

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Astana toplantısının Suriye Anayasa Komisyonu üyelerini belirleyemediğini belirterek gelinen noktada sürecin artık sona geldiğini ileri sürdü- Özel Temsilci Jeffrey, ABD ve Türkiye arasında belirlenen yol haritası kapsamında şu ana dek Münbiç'ten 50 grubun ayrıldığını belirtti- Özel Temsilci Jeffrey:- "Bizim Suriye'deki Kürt ve Araplara yönelik herhangi bir siyasi gündemimiz yok"

04 Aralık 2018 Salı 02:34
Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Astana görüşmeleri açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakanlığının geçen hafta, Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye için yapılan Astana görüşmelerinin başarısız olduğu söylemini tekrarlayarak "Artık Astana'nın fişini çekme vakti." dedi.

Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Suriye'ye ilişkin İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Astana toplantısında özellikle Suriye Anayasa Komisyonu üyelerinin belirlenemediğini belirten Jeffrey, ABD'nin Astana görüşmelerine bizzat katılmasa da desteklediğini fakat gelinen noktada sürecin artık sona geldiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin Suriye Anayasa Komisyonu üyeleri konusunda Rusya ve İran'ın verdiği isimleri kabul etmediğine de atıfta bulunan Jeffrey, "Artık Astana'nın fişini çekme vakti" ifadesini kullanarak Suriye'deki siyasal bir çözüm için Cenevre'nin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

- Münbiç'ten 50 grup ayrıldı iddiası

Jeffrey, AA muhabirinin Türkiye ve ABD arasında çizilen Münbiç Yol Haritası gereğince bölgeyi terk etmesi gereken YPG/PYD terör örgütü üyelerinin bir kısmının hala Münbiç'te bulunduğu ve Türk askerlerine tehdit oluşturduğuna yönelik bir soruya ise bölgedeki gelişmeleri bizzat gözlemlediğini ve şu ana dek bölgeden 50 grubun ayrıldığını açıkladı.

Özel temsilci, bölgeden Türk askerlerine herhangi bir saldırı yapılmaması için ABD güçlerinin bölgede bulunduğunu ileri sürerek söz konusu bölgelerin güvenli ve istikrarlı olduğunu savundu.

Bunun ardından YPG/PYD yetkilileriyle görüşüp görüşmediği sorulan Jeffrey, “İşimi yapmak için kiminle görüşmem gerekirse görüşüyorum.” dedi.

- "Suriye'deki Kürt ve Araplarla siyasi bir gündemimiz yok"

Öte yandan, ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle nasıl bir politikaya sahip olduğu sorulan Jeffrey, ABD'nin ülkedeki tek amacının DEAŞ'ı yenmek ve sorunlara siyasi bir çözüm oluşturmak olduğunu belirtti.

Jeffrey, "Bizim Suriye'deki Kürt ve Araplara yönelik herhangi bir siyasi gündemimiz yok. BM siyasi sürecini kabul eden her grupla çalışırız. Suriye’nin komşularına yönelik tehdit oluşturmayan ve teröre destek vermeyen gruplarlar çalışırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 02:34
  1. "Astana-2" forumu
  2. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
  3. Menbiç
  4. Suriye
  5. türkiye
  6. YPG/PYD

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