Suriye ordusu sivilleri vurdu: 7 ölü, 12 yaralı Suriye ordusu İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesinde sivilleri hedef aldı, saldırıda 4’ü çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Suriye ordusu İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesinde sivilleri hedef aldı, saldırıda 4’ü çocuk 7 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Suriye’nin İdlib ilinin kırsalında yer alan Han Şeyhun şehri Rejim güçlerince bombalandı. Saldırıda 4’ü çocuk, 2’si kadın toplam 7 sivil hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Bombardımanla olay yerine intikal eden Suriye Sivil Savunma ekipleri, saldırılar devam ederken, ölü ve yaralıları molozlardan çıkartarak en yakın sahra hastanesine nakletti. Düzenlenen saldırıda sivil yerleşim yerlerine 64 defa füze düştüğü tespit edildi.

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