Suriye operasyonu ve dengeler

Süleyman Alp/İstanbul

Ülke olarak büyük bir sınavdan geçiyoruz. Güney sınırlarımızda oluşturulan PKK-PYD yapılanması, Amerika-İsrail iş birliği ile renkli paçavralardan oluşturdukları çaput bayraklarla, sözde bir devlet haline getirilmek isteniyor. Aslında bu çapulcuların devlet kurabilecek ve yönetecek kapasitelerinin olmadığını herkes biliyor. Ancak Siyonist güçler ve Amerika, Ortadoğu’nun istikrarsızlaştırılması ve bölgede her istediklerini yapacak, kendi içlerinde bile insan hayatına değer vermeyen bir taşerona ihtiyaç duyuyorlar. PKK-PYD yapılanması da bu devletler için biçilmiş kaftan. Terör örgütü silah, para, gıda, lojistik destek, teknolojik ve ağır vasıta ekipman desteği alacak ve bunun karşılığında Amerikan uşaklığı yapacak. Bu uşaklık, PKK-PYD’nin işine geliyor çünkü kimin kucağına oturdukları bu terör örgütleri için önemli değil. Bunlar günü kurtarma, bölgesel ve küresel güçlerden koparabildiğini koparma derdinde. Ancak asıl büyük plan İsrail’in, Mezopotamya ve iki nehir arası olarak tanımladıkları Fırat-Dicle arasına yerleşme ve sahip olma hedefi. Her ne kadar dillendirmese de Filistinde nasıl kurdularsa bir oldu bittiye getirerek Mezopotamya’ya da aynı şekilde yerleşme arzusundalar. Arz-ı Mev’ud diye adlandırılan bölgeye yerleşmeyi hayal eden İsrail, kendi projeleri olan “Kürdistan ve PKK-PYD” oluşumunu Amerika eli ile sürekli desteklemekte. Muhtemelen Amerikan yardımlarının paralarını da finanse eden devlet, İsrail olarak karşımıza çıkacaktır. Bu hedeflenen topraklar olan Arz-ı Mev’ud’un sınırlarının bizim Güneydoğu’ya kadar uzandığını da söylememe hiç gerek yok sanırım. Geç atılmış bir adım da olsa, Türkiye’nin bu son Suriye operasyonunu yapması kesinlikle kaçınılmazdı. Biz bölgede hareket kabiliyetimizi artırmaz ve kafamızı devekuşu gibi kuma gömersek ve uluslararası oluşumlardan bihaber olursak, kısa bir süre sonra kendi topraklarımızda büyük bir savaşı yaşayabiliriz. Çünkü yanı başımızda kurulacak terör devletinin amacı bölgede ciddi bir oluşuma gitmek. Uluslararası arena da tanınmak ve güçsüz de olsa “sözde bir devlet yapılanması” oluşturmak. Bunun akabinde daha önceleri söylediğim gibi Güneydoğu’da çıkaracakları iç karışıklıklarla bölgede kontrolü ele geçirmeye çalışacaklar. Uluslararası sözde güçlerin desteğiyle de “Kürt halkını ezilmiş ve zulme uğramış olarak” gösterecekler. PKK’nın siyasi kolu HDP ve onun oy için destekçisi CHP desteği ile “güçlü yerel yönetimler adı altında” bölgede güçlü ve neredeyse özerk yerel yönetimler kurulacak, sonra da mağdur edebiyatı ile içerden HDP, dışarıdan PKK-PYD komple İsrail- Amerika güdümü ile ülkemizde istedikleri atı oynatacaklar. İçeride vergi vermeyen, elektrik, su, gaz parası ödemeyen ancak devletten her türlü yardımı alan bir terör örgütünün siyasi kolu, dışarıda da PKK-PYD bunların silahlı tehdit ve terörize gücü olacak. Ama bu senaryo sadece hayallerinde de olacak, inşallah. Çünkü Türkiye devleti köklü devlet tecrübesi olan, güçlü ve basiretli bir halkın oluşturduğu bir devlettir. Biz bu oyunlara gelmeyecek kadar bilgili ve tecrübeli ve imanlıyız. Cesaretimizi ve şehadet arzumuzu da kimse test etmeye kalkmasın.