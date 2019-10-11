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Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan acı haber geldi: 4 savaşçı şehit oldu!

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPK/PKK'nın, Tel Abyad ilçesinde kurduğu hain pusuda, Suriye Milli Ordusu'ndan 4 savaşçı şehit oldu.

11 Ekim 2019 Cuma 11:42
Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan acı haber geldi: 4 savaşçı şehit oldu!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve SMO unsurlarınca desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tel Abyad'ın doğusunda Dedat köyündeki teröristler, SMO savaşçılarının bölgeye yaklaşması üzerine, askeri muhaliflerin kılığına girdi.

Kendilerini SMO savaşçısı gibi gösterip çok sayıda sivili alıkoyan YPG/PKK'lı teröristler, köyde bu şekilde gizlendi.

Pusuya düşürdüler

TSK ile ortak hareket eden SMO savaşçılarının köye girmesiyle bölge halkının bir kısmı YPG/PKK'nın bölgeden çekildiğini aktardı. Bunun üzerine, köyde gizlenen YPG/PKK'lılar, arama-tarama çalışması yapan SMO savaşçılarını pusuya düşürdü.

Çatışmalar sonucu 4 SMO savaşçısı şehit oldu, 3 SMO savaşçısı yaralandı. Olayın ardından askeri muhalifler köyden çekildi.

Daha sonra muhalifler yeniden gelerek, köyü teröristlerden kurtardı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Dedat köyü dün terörden arındırılan 11 köy içerisinde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 11:42
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  3. Suriye Milli Ordusu

YORUM YAZ

  • Ya HakYa Hak10 dk önce
    Şehit Rumuzlu ya cevap Haddini bil o kutsal şehitlik ismini kullanma ya feto yada heval yada usa nın elamanısın orda mücadele veren din kardeşlerime asker ve destek veren bütün islam sancağı altında ki müslümanlara hakaret efemezssin Haddini bil git sahiblerine söyle muhammedin ordusu geldi...
  • şehitşehit33 dk önce
    Akit insanları kandırmayın! Şehitlik neye göre? Ülke için savaşılır, ölünür. Fakat kim şehit, kim değil? Ona siz, cübbeliler, veya AKP değil, anca Allah karar verir.

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