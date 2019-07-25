Suriye Medya Birliğinden "İdlib" çağrısı

ANKARA (AA) - Suriye Medya Birliği (USM), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılara son vermesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

USM'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve Rusya'nın, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib Gerginliği Azaltma bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtildi.

Geçen hafta çok sayıda sağlık merkezi, okul ve sivil savunma merkezinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Saldırıların son bulması ve sivillerin korunması için uluslararası toplumu ve tüm kuruluşlarını göreve çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, rejim ve Rusya'nın, sivilleri yasaklanmış silahlarla hedef aldığı vurgulanarak, İdlib'deki saldırıları takip eden gazetecilerin de hedef alındığı kaydedildi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hafta başından bu yana devam eden yoğun hava ve kara saldırılarında, en az 74 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

