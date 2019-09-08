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Suriye lirası dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybetti

Suriye Lirası, 2011'den bu yana dolar karşısında yüzde 1177 değer kaybetti- İç savaşın başında 1 dolar 47 Suriye Lirası'na eşitken şimdi ise 600 Suriye Lirasına karşılık geliyor- Rekor düzeydeki kayıpta, ABD'nin İran'a yaptırımları ve Esed'in en zengin iş adamlarına soruşturma açması etkili oldu

08 Eylül 2019 Pazar 11:27
Suriye lirası dolar karşısında rekor düzeyde değer kaybetti

ANKARA (AA) - Suriye Lirası, dolar karşısında 2011'den bu yana yüzde 1177 değer kaybetti. Rekor düzeydeki kayıpta ABD'nin İran'a yaptırımları ve Beşşar Esed'in en zengin iş adamlarına soruşturma açması etkili oldu.

Sekiz yılı aşkın süredir iç savaşta olan Suriye, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2011'den bu yana yaptırımlarına maruz kalıyor.

Ambargolar, enerji sektörünü, para transferlerini ve Beşşar Esed de dahil olmak üzere birçok yetkiliyi ve kurumu hedef alıyor.

Trump yönetiminin Esed rejiminin bir numaralı tedarikçisi İran'a uyguladığı yaptırımlar, bu tabloyu daha da kritikleştirdi.

Bu sene içerisinde Suriye Lirası, dolar karşısında hızla değer kaybetmeye devam etti.

İran'a ait petrol tankeri 4 Temmuz'da Suriye'ye petrol taşıdığı şüphesiyle Cebelitarık'ta alıkonulmuştu.

Esed'in, kuzeni Rami Mahluf'un da aralarında bulunduğu 29 iş adamına karşı "kara para aklama" ve "terörü finanse etme" suçlarından soruşturma başlatması da Suriye Lirası'nda ciddi bir düşüşe yol açtı.

Suriye Telekom Şirketinin (Syriatel) hissedarı ve Suriye'nin en zengin iş adamı olan Mahluf'un gözaltına alındığına yönelik haberler neticesinde, dolar Suriye Lirası karşısında en yüksek değerine ulaştı.

İç savaşın başında 1 dolar 47 Suriye Lirasına eşitken şimdi ise 600 Suriye Lirası'na karşılık geliyor. Bu da yüzde 1177'lik değer kaybına tekabül ediyor.

Yerel kaynaklar, enflasyonun da rekor düzeye ulaştığını, yağ, şeker, çay, un gibi temel ihtiyaç maddelerinin son 3 ayda ortalama yüzde 35'lik fiyat artışı gördüğünü bildirdi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:27
  1. Dolar
  2. Suriye lirası

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