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Suriye Koordinasyon Toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıklar görüşüldü

12 Eylül 2019 Perşembe 15:41
Suriye Koordinasyon Toplantısı

ANKARA (AA) - Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı, MİT, AFAD, Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda, bakanlıklar ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetleri ele alındı.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgede yapılacak çalışmaların maliyetlerinin Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlarca üstlenilmesinin gerekliliği de ifade edildi.

Bakanlık ve kurum yetkililerinin bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sunduğu toplantıda, yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.



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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:41
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Suriye Koordinasyon Toplantısı

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