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"Suriye konusunda Türkiye ile aktif temaslarımızı sürdürüyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino: - "Askeri olarak çekilme taktiksel bir değişim, hedefimizde (DEAŞ ile mücadele) bir değişiklik yok"- "Suriye konusunda Türkiye ile aktif temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu da ABD güçlerinin güvenli bir şekilde çekilmesi ve Suriye’nin kuzeydoğusunun istikrarını temin çabalarımızın bir parçası"

20 Şubat 2019 Çarşamba 01:47
"Suriye konusunda Türkiye ile aktif temaslarımızı sürdürüyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Suriye'den çekilme kararına sadık olduklarını ve bu süreç içinde güvenli bölge oluşturulması için Türkiye ile aktif şekilde görüştüklerini belirtti.

Palladino, Bakanlıkta yapılan basın brifinginde gazetecilerin sorularını cevaplayarak, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ve Türkiye ile olan temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına sadık olduğunu fakat bunun için net bir takvim olmadığını belirten Palladino, “Askeri olarak çekilme taktiksel bir değişim, hedefimizde (DEAŞ ile mücadele) bir değişiklik yok.” ifadelerini kullandı.

- "Türkiye ile aktif temas halindeyiz"

Palladino, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinde olası güvenli bölge kurma planlarının ne aşamada olduğuna yönelik bir soru üzerine, “Suriye konusunda Türkiye ile aktif temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu da ABD güçlerinin güvenli bir şekilde çekilmesi ve Suriye’nin kuzeydoğusunun istikrarını temin çabalarımızın bir parçası.” dedi.

Ayrıca Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye aldıklarına dikkati çeken Palladino, "Faaliyetlerimizde bunları hesaba katıyoruz. Koordinasyon halindeyiz. Bu görüşmelerden somut detaylar paylaşamayız ama devam ediyorlar.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Palladino, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin ABD'nin Suriye'yi bölmeye çalıştığı suçlamalarına da değinerek, Suriye'yi bölme gibi bir planlarının olmadığını, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 01:47
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino
  3. çekilme süreci
  4. türkiye

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