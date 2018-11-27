Suriye konulu garantörler toplantısına Mistura da katılacak

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Suriye konulu garantörler toplantısına katılacağı bildirildi.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamada, 28-29 Kasım'da yapılacak üst düzey toplantı için Mistura'nın, Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran adına Kazakistan hükümetinden davet aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Mistura'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı istişare sonucu, "Cenevre süreci ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde" daveti kabul ettiği ifade edildi.

BM açıklamasında, Mistura'nın Türk, Rus ve İranlı üst düzey yetkililerle yapacağı toplantıda, anayasa komitesinin kurulmasıyla ilgili somut sonuca ulaşmaya çalışacağı kaydedildi.

Suriye konulu garantörler toplantılarının 11'incisinde Türkiye, Rusya ve İran, 6 ay sonra Astana'da bir araya gelerek, İdlib'deki ateşkes, anayasa komitesi ve alıkonulanların serbest bırakılması konularını masaya yatıracak.

Yarın başlayacak toplantıda, Türk heyetini Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal, İran'ı Önal'ın mevkidaşı Hüseyin Ensari ve Rusya'yı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev temsil edecek. ABD son 2 toplantıya temsilci göndermemişti.

