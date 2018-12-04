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Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

04 Aralık 2018 Salı 18:11
Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

MOSKOVA (AA) - Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisinin yapılması konusunda anlaştığını duyurdu.

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Erdoğan ve Merkel ile gerektiğinde Putin, Erdoğan, Merkel ve (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un katılımıyla yeni bir forum düzenlenebileceği konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Suriye konulu dörtlü zirve toplantısının ilki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Putin, Macron ve Merkel'in katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde yapılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 18:11
  1. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov

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