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Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın ardından

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev:- "Biz her zaman ABD'yi ve Suriye topraklarında yasa dışı asker bulunduran Avrupa ülkelerini egemen ülkenin topraklarını terk etmeye çağırıyoruz"- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı:- "Suriye'nin tüm komşu ülkelerinin Astana sürecinde bulunmasının, sorunun çözülmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesini sağlayacağından umutluyuz"

02 Ağustos 2019 Cuma 15:28
Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın ardından

NUR SULTAN (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, ABD'nin Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğunu belirterek, "Biz her zaman ABD'yi ve Suriye topraklarında yasa dışı asker bulunduran Avrupa ülkelerini egemen ülkenin topraklarını terk etmeye çağırıyoruz." dedi.

Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, Suriye krizinin çözülmesinde Astana formatının etkili mekanizma olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

Irak ile Lübnan'ın Astana sürecine gözlemci olarak katılmasıyla görüşmelerin yeni boyut kazandığını belirten Lavrentiev, Astana formatı çerçevesindeki iş birliğinin, terörle mücadelenin başarılı olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

Lavrentiev, İdlib bölgesinde çok sayıda radikal grup üyelerinin bulunduğuna dikkati çekerek, "İdlib'de terörle mücadele devam edecek." ifadesini kullandı.

- "Onların kendi milli çıkarlarını izlediğini anlıyoruz"

ABD'nin Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğu değerlendirmesinde bulunan Lavrentiev, şunları söyledi:

"Biz her zaman ABD'yi ve Suriye topraklarında yasa dışı asker bulunduran Avrupa ülkelerini egemen ülkenin topraklarını terk etmeye çağırıyoruz. Onlar varlığını DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele etmeyi gerekçe olarak gösteriyor ancak onların kendi milli çıkarlarını izlediğini anlıyoruz."

Lavrentiev, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD askerlerinin Suriye'den çıkarılacağı açıklamasının aksine asker sayısının arttığını sözlerine ekledi.

- "Anlaşmazlıkların giderilmesini sağlayacağından umutluyuz"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerin başarılı geçtiğini vurguladı.

Irak ile Lübnan'ın yeni gözlemci olarak görüşmelere katılmasıyla Astana sürecinde, Suriye'nin komşu ülke sayısının genişlediğini ifade eden Hacı, "Suriye'nin tüm komşu ülkelerinin Astana sürecinde bulunmasının, sorunun çözülmesi ve anlaşmazlıkların giderilmesini sağlayacağından umutluyuz." diye konuştu.

Suriye rejiminin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi, düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Komitesinin oluşturulması sürecinde ilerleme kaydedildiğinin altını çizerek, "Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin Şam ziyaretinden sonra Suriye ile Pedersen arasında anlaşma sağlanmıştı. Pedersen'in bu anlaşmayı diğer taraflara iletmesi gerekti. O, bu görevi yaptı mı veya yapıyor mu yakında öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Caferi ayrıca Astana sürecini desteklediklerini ve bu süreci ilerletmek niyetinde olduklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:28
  1. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev
  3. Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı

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