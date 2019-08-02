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Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı

Dışişleri Bakanlığı:- "Toplantıda, Anayasa Komitesinin oluşturulmasına yönelik ortak çabalar neticesinde sağlanan kayda değer ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir"- "Taraflar, komitenin kuruluşunun en kısa sürede ilan edilerek, Cenevre'de çalışmalarına başlaması hedefine bağlılıklarını teyit etmişlerdir"- "Taraflar, gayrimeşru sözde öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere, terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğini vurgulamışlardır"

02 Ağustos 2019 Cuma 12:47
Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nda, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabalar kapsamında Anayasa Komitesinin oluşturulması için sağlanan "kayda değer ilerlemeden" memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 13'üncüsünün 1-2 Ağustos'ta Nur Sultan'da düzenlendiği hatırlatıldı.

Toplantıda, İdlib başta olmak üzere arazideki gelişmelerin ele alındığı ve ihtilafa siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların gözden geçirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, taraflar, İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasını ve bölgenin istikrarlaştırılmasını teminen 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını yineledi.

Çatışmalar nedeniyle artan sivil kayıplardan duyulan endişeyi ifade eden taraflar, sivillerle garantör ülkelerin askeri personelinin güvenliğinin sağlanması için somut adımlar atılması hususunda mutabık kaldı.

Türkiye, rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle münhasıran sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan derin kaygıyı ve bu saldırılara derhal son verilmesine dair beklentisini vurguladı.

- "Taraflar, ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir"

Bakanlık açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıda, Anayasa Komitesinin oluşturulmasına yönelik ortak çabalar neticesinde sağlanan kayda değer ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir. Taraflar, komitenin kuruluşunun en kısa sürede ilan edilerek, Cenevre'de çalışmalarına başlaması hedefine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Ülkemizce, Suriye muhalefeti ve Birleşmiş Milletler ile yakın eşgüdüm içinde, bu yöndeki çabaların desteklenmeye devam edeceği kaydedilmiştir.

Taraflar, Suriye'nin siyasi birliğiyle toprak bütünlüğüne kasteden ve komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemleri reddetmişlerdir. Gayrimeşru sözde öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere terörle mücadele bahanesiyle sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair girişimlerin kabul edilmezliğini vurgulamışlardır."

Açıklamaya göre, Nur Sultan'daki toplantı vesilesiyle Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da bir araya geldi.

Toplantıda, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eşzamanlı serbest bırakılmalarına ilişkin, Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanacak müteakip projelerde Çalışma Grubu usul kurallarına riayet edilmesine yönelik Türkiye'nin beklentisi vurgulandı.

Taraflar, komşu ülkeler Irak ve Lübnan'ın, Suriye konulu yüksek düzeyli toplantılara "gözlemci" statüsünde ilk defa katılmalarından duydukları memnuniyeti de beyan etti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:47
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Garantörler Toplantısı
  3. Nur Sultan
  4. Suriye

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