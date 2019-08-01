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Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkanı Şeyh Rami Doş:- "Suriye herkesindir. Herkese yetecektir. Ayrılıkçı örgütler, bu ülkeyi parçalayamayacak"- Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Abdul Hakim Beşşar:- "PYD dahil bütün terör örgütlerinin Fırat’ın doğusundaki uygulamalarına karşıyız"- Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman:- "Biz (Fırat'ın doğusunda) güvenli bölgenin kurulmasını destekliyoruz"

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:57
Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı

NUR SULTAN (AA) - Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Başkanı Şeyh Rami Doş, "Suriye herkesindir. Herkese yetecektir. Ayrılıkçı örgütler, bu ülkeyi parçalayamayacak." dedi.

Doş, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 13. Garantörler Toplantısı çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında, Fırat’ın doğusunda Kürtlerle tarih buyunca iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ancak dış ajandaları uygulamaya çalışan bölgeye sızmış grupların bulunduğunu ve bu grubun bu ilişkileri koparmaya çalıştığını belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK’nın uygulamalarından Kürtlerin de aynı şekilde zarar gördüğünü ifade eden Doş, "Suriye herkesindir. Herkese yetecektir. Ayrılıkçı örgütler, bu ülkeyi parçalayamayacak." diye konuştu.

- "Terör örgütlerinin Fırat’ın doğusundaki uygulamalarına karşıyız"

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkan Yardımcısı Abdul Hakim Beşşar da modern Suriye devletinin ilk kuruluşunda Arap-Kürt ilişkilerinin çok iyi durumda olduğunu ancak PYD'nin geldikten sonra rejim ile anlaşarak Kürt-Arap ilişkilerini bozduğunu söyledi.

PKK’nın Fırat’ın doğusunda işlediği suçlardan dolayı Arap- Kürt ilişkilerinin kötüleştiğini anlatan Beşşar, Suriye'deki etnik gruplar arasındaki ilişkileri bozmaya çalışanlara karşı olduklarını vurguladı.

Beşşar, "Kürtler ve Araplar arasındaki gerginlikten PYD sorumludur. Biz beraber yaşama fikrini onaylıyoruz. PYD dahil bütün terör örgütlerinin Fırat’ın doğusundaki uygulamalarına karşıyız." ifadesini kullandı.

Beşşar, Anayasa Komitesi'nin bütün isimleri üzerinde uzlaşı sağlanıp sağlanmadığı sorusuna, "Türk ve Rus yetkililerinin açıklamalarına göre isimler üzerinde anlaşma sağlandı ve yakın zamanda da açıklanacaktır. Ancak Anayasa Komitesi kurulsa da rejim bu işi uzatacaktır. Ağırdan alacaktır. Hem komitenin açıklanmasını hem de çalışmasını geciktirecektir. Rejim siyasi geçişin gerçek ortağı değildir." yanıtını verdi.

- "Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin kurulmasını destekliyoruz"

Afrin Yerel Meclis Başkanı Sait Süleyman ise YPG/PKK'nın Fırat'ın doğusundaki saldırılarını artırabileceğini belirterek, "YPG/PKK bölgeye saldırılarında başarısız olacaktır. Saldırılarda ölenlerin çoğu sivildir." diye konuştu.

Herkesin Fırat'ın doğusunda artık bir güvenli bölge kurulması gerektiğinin farkında olduğunu kaydeden Süleyman, "Biz güvenli bölgenin kurulmasını destekliyoruz. Bu güvenli bölge konusunda Türkiye ve ABD arasında görüşmeler sürüyor. Biz bu bölgenin kurulmasını ve kendi halkı tarafından yönetilmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:57
  1. Suriye konulu Garantörler Toplantısı

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