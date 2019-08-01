0553 313 94 23

Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı Rusya ve İran arasında teknik görüşmelerle başladı- Türkiye heyetinin, TSİ 11.00 sularında görüşmeler yapması bekleniyor

01 Ağustos 2019 Perşembe 09:01
Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı, Rusya ve İran arasında ikili teknik görüşmelerle başladı.

Rusya ve İran'ın temsilcileri, Ritz Carlton Oteli'nde düzenlenen teknik görüşmeler kapsamında TSİ 07.30 sularında bir araya geldi.

Türkiye heyetinin TSİ 11.00 sularında görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Teknik görüşmelerin gündemini İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusu başta olmak üzere ülkedeki mevcut durum oluşturuyor.

Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asgar Hacı başkanlık ediyor. Türk heyetinin başkanlığını ise Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal yapıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen sağlık durumu nedeniyle toplantıya katılamayacak. BM heyetini toplantıda Pedersen'in yardımcısı temsil edecek.

Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin katılacağı ana toplantı yarın yapılacak. Ürdün, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri gözlemci olarak görüşmelerde yer alacak.

25-26 Nisan'da yapılan 12. toplantıda gözlemci statüsü verilen Lübnan ve Irak, Astana formatlı toplantıda ilk defa yer alacak.

Toplantılarda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum, çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler, mültecilerin geri dönüşü, insani durum ve savaş sonrası yeniden yapılanma konuları oluşturacak.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:01
  1. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de PKK/KCK’ya darbe: 9 gözaltı
    1. İzmir’de PKK/KCK’ya darbe: 9 gözaltı
    2. 1800'den bu yana kazılan kent: Assos
    3. Okan Adil Kurt Adanaspor’da
    4. Bölgesel Amatör Ligine katılım..
    5. Deniz Türüç Fenerbahçe’yi tercih etti
    6. Yurtta hava durumu
    7. Genç Kızılaycılardan örnek davranış
    8. KKTC'de Batı Nil Virüsü için aktif..
    9. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    10. Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ı..
    11. Gazze'de çatışma! 1 Filistinli şehit..
    12. Fenerbahçe Beko'dan Guduric'e teşekkür
    13. Aksaray'da büyükbaş hayvan yüklü tır..
    14. Karaciğer naklinin en sık görülen..
    15. Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı
    16. GÜNDEM / 1 Ağustos 2019
    17. CHP'li başkan belediyede hanedanlık..
    18. MEB'den okul yöneticilerine eğitim
    19. KKTC’de din dersi yok Yunan dili var!
    20. İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'nun..
    21. Misyonerlerden 'evlilik' tuzağı
    22. Kurban Bayramı'na doğru
    23. Hindistan'da aşırı yağış can aldı
    24. Kara yollarında durum
    25. YÖK'ten diploma denklik işlemlerinde..
    26. Ziya Selçuk: Mesleki eğitimde atak..
    27. Trump, Putin'i arayıp teklifte bulundu!
    28. Türkiye'nin en kapsamlı yetenek..
    29. Uzay hukuku Türkiye'de masaya..
    30. Polis okulları ortaokuldan sonra polis..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler