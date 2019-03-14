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"Suriye konferansı"ndan 7 milyar dolar yardım taahhüdü

"Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansında Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü yapıldı- AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides:- "Bugün yapılan görüşmeler ve taahhütler yardıma muhtaç olanların yanında durmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Burada bulunan temsilcilerin yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu açıklamaktan gurur duyuyorum"- BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock:-"İnsani yardım hayat kurtarsa ve acıyı azaltsa da, Suriye'deki krizi çözemez. Bunun için siyasi bir çözüm gerekir. Önümüzdeki aylarda bu çerçevede önemli gelişmelerin kaydedileceğini umuyoruz"

14 Mart 2019 Perşembe 20:46
"Suriye konferansı"ndan 7 milyar dolar yardım taahhüdü

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen uluslararası Suriye konferansında, bu ülke ve Suriyeliler için yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.

Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansının ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, basına açıklamalarda bulundu.

Stylianides, "Bugün yapılan görüşmeler ve taahhütler yardıma muhtaç olanların yanında durmaya devam edeceğimizi gösteriyor. Burada bulunan temsilcilerin yaklaşık 7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu açıklamaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu taahhütlerin sahada faaliyetlere yansıtılması gerektiğine dikkati çeken Stylianides, Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi, Suriyeliler için her gün somut dayanışma gösteren ülkelere ayrıca teşekkür ettiğini söyledi.

Konferansın tüm dünyaya ve Suriye halkına önemli bir mesaj gönderdiğini aktaran Stylianides, "Kapsayıcı ve barışçıl bir siyasi çözümle istikrarlı, demokratik ve müreffeh bir Suriye görmek mümkün." diye konuştu.

- "Siyasi çözüm şart"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da elde edilen sonuçtan memnun olduğunu, söz konusu yardımların milyonlarca insana ulaşacağını kaydetti.

Konferansın uluslararası toplumun Suriye'ye olan güçlü desteğini gösterdiğini belirten Lowcock, "İnsani yardım hayat kurtarsa ve acıyı azaltsa da, Suriye'deki krizi çözemez. Bunun için siyasi bir çözüm gerekir. Önümüzdeki aylarda bu çerçevede önemli gelişmelerin kaydedileceğini umuyoruz." dedi.

- Suriye konferansı

Suriye'de yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü ve yerinden edildiği iç savaş 8 yılını geride bıraktı.

Brüksel'de BM ve AB öncülüğünde 12-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansına 50'den fazla ülkeden yaklaşık 80 temsilci katıldı.

Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 20:46
  1. AB
  2. BM
  3. Çavuşoğlu
  4. Stylianides
  5. Suriye konferansı
  6. yardım taahhüdü

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