0553 313 94 23

Suriye, KKTC’de düşen cisme ’füze’ dedi

Suriye ordu kaynakları, KKTC’de Taşkent köyüne düşen cismin "S 200" füzesi olduğunu iddia etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
Suriye, KKTC’de düşen cisme ’füze’ dedi

Suriye ordu kaynakları, KKTC’de Taşkent köyüne düşen cismin "S 200" füzesi olduğunu iddia etti.


Suriye ordu kaynakları, S 200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu. Syrian Military Capabilitys adıyla sosyal medya üzerinden yayın yapan Suriye ordu kaynakları, KKTC’nin Taşkent köyüne düşen cismin, Suriye’den İsrail savaş uçaklarına fırlattığı füzenin kalıntısı olduğunu öne sürdü.


Suriye ordu kaynakları, S 200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir dışında yaşayan vatandaşların yakınlarının mezar bakımlarını Nevşehir Belediyesi yapacak
    1. Nevşehir dışında yaşayan vatandaşların..
    2. Borsa haftaya yükselişle başladı
    3. Emir Sultan’a otopark takviyesi
    4. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
    5. Nevşehir’in beyaz altını Ponza’nın..
    6. Vekaleten kurban kesim bedelleri..
    7. AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı..
    8. Antalya’da orman yangını
    9. Lisanslı elektrik üretimi nisanda arttı
    10. Dolar/TL, 5,6960 seviyelerinden işlem..
    11. Yaylada üretilen peynirler İstanbul..
    12. İşe giderken eşini öldüren zanlı,..
    13. CHP'li belediyelerin rezalet..
    14. CHP PM toplandı
    15. Özel yetenekle öğrenci alan..
    16. Göksu Deltası’nda çıkan yangın..
    17. Tasarım beceri atölyesi kursiyerleri..
    18. Kutsal topraklara gidenlere..
    19. Kabızlık problemine dikkat
    20. AKEDAŞ’tan enerji verimliliği atağı
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler