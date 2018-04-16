Suriye kimyasal silah denetçilerinin Duma'ya geçmesine izin vermedi

Ahmet Üzümcü, Şam yönetiminin, Suriye'ye giden OPCW heyetine Duma bölgesindeki güvenlik sorununun halen devam ettiğini ilettiklerini söyledi.Üzümcü'nin verdiği bilgiye göre, Suriyeli yetkililer olayla ilgili 22 tanığın başkent Şam'a getirilmesini önerdi.OPCW heyeti, kimyasal saldırı iddialarını incelemek üzere geçen hafta Suriye'ye gitmişti.

LAHEY'DEKİ BÜYÜKELÇİLER TOPLANTISI GERGİN GEÇTİ

OPWC üyesi ülkelerin büyükelçilerinin bugün Lahey'de yaptığı toplantıda da Duma'daki saldırı sonrası Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. Toplantıya katılan İngiliz temsilci, OPCW araştırma ekibinin Duma'ya gidişine izin verilmediğini söyledi.ABD temsilcisi ise Rusya'nın Duma'daki kanıtlara müdahale etmiş olabileceğini savundu. Amerikan Büyükelçisi, OPCW'yi "Suriye'nin kimyasal terör rejimini kınamaya" çağırdı.