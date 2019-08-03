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Suriye İslam Konseyi’nden “kardeşlik” açıklaması

Suriye İslam Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Tüm dünyanın halklarına, kurumlarına ve devletlerine duyuruyoruz ki, Türklerle Suriyeliler arasındaki kardeşlik ilişkisi Türkler tarafından bir destek ve yardım örneği, Suriyeliler tarafından ise sadakat ve takdir örneğidir” denildi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:07
Suriye İslam Konseyi’nden “kardeşlik” açıklaması

Suriye İslam Konseyi tarafından yapılan açıklamada, “Tüm dünyanın halklarına, kurumlarına ve devletlerine duyuruyoruz ki, Türklerle Suriyeliler arasındaki kardeşlik ilişkisi Türkler tarafından bir destek ve yardım örneği, Suriyeliler tarafından ise sadakat ve takdir örneğidir” denildi.


Suriye İslam Konseyi, “Türklerle Suriyeliler Arasındaki Kardeşlik İlişkisi Hakkında Açıklama” adıyla bir açıklama yayımladı. “Suriye İslam Konseyi sorumluluk sahibi olup görevini yerine getirerek aşağıdaki gerçekleri hatırlatmak ve teyit etmek istiyor” ifadesine yer verilen açıklamada, 6 maddelik bir metin yer aldı.


Birinci maddede, “Suriye ve Türkiye kardeşliği geçmişte, halihazırda ve gelecekte din, tarih ve coğrafya kardeşliğidir. İki taraf da bu kardeşliği devam ettirmesi ve koruması için gayret göstermeli ve onu çarpıtacak veya kötüye kullanacak herhangi bir şeye dikkat etmelidir” ifadelerine yer verilirken, ikinci maddede ise, “Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, kurumları ve halkı misafirperverliğin, Suriyeliler ise şükran ve minnettarlık gösterenin en iyi örnekleriydi; güvenliği, istikrarı ve kalkınması konusunda ikinci ülkeleri Türkiye’nin ortağıydı. Burada veya orada, bundan veya ondan ortaya çıkan yanlış davranışlar devamlı ve sağlam kardeşlik ilişkisi kuralının ancak bir istisnasıdır” denildi.


Metnin üçüncü maddesinde ise “Suriyeliler bireyleri ve kurumları, milli güvenlik ve kanunların üstünlüğü konusunda Türk kardeşlerinin duyarlı davranmalarını anlayışla karşılamaktadır” ifadesi yer aldı.


Dördüncü maddede ise şunlar kaydedildi:


“Ev sahipliği yapsa da yahut misafir olsa da insanoğlu kim olursa olsun ahlaki ve dini açıdan nasihatte bulunması ve iki tarafın da kardeşinin ihtiyaçlarını anlayışla karşılaması gerekmektedir. Bundan dolayı Suriyeliler, Türkiye’nin şu anki ve gelecekteki çıkarlarını gerçekleştirmek için Türk kardeşlerinin ihtiyaçlarını anlayışla karşılamalı ve onlara nasihatte bulunmalıdır; Türkler de, zulüm ve katliamdan dolayı ülkelerini geçici olarak terk etmeye mecbur kalan kardeşlerine kapılarını ve kalplerini açık tutmalıdır. Türk kardeşlerimizin Suriyelilerin adil meselesine yönelik muameleleri insanlık adına olağanüstü bir iş ve uluslar için parıldayan bir ışık olmuştur; bu kazancı korumak, ani ve ferdi çıkışlar veya zarar görecek olanın yaşayacağı sert ve zor koşulları dikkate almayan kararlara izin vermemek birlikte görevimizdir.”


Metnin beşinci maddesinde ise, “Tüm dünyanın halklarına, kurumlarına ve devletlerine duyuruyoruz ki, Türklerle Suriyeliler arasındaki kardeşlik ilişkisi Türkler tarafından bir destek ve yardım örneği, Suriyeliler tarafından ise sadakat ve takdir örneğidir; bu insanlık destanı Allah’ın izniyle sonsuza dek devam edecek. Yüce Rabbim buyuruyor ki (Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın) Hz. Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun buyurdu ki (Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teala da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter)” ifadeleri kullanıldı.


Açıklamanın altıncı ve son maddesinde ise şunlara yer verildi:


“Resmi Türk kurumları ile Suriyeli kurumlar arasındaki etkileşim, bazı son kararların etkilerinin durdurulması ve bunların adil ve sorunsuz pratik bağlamlarına yerleştirilmesinde etki bıraktı.”


Açıklamada ayrıca, “Suriyeli misafirlerin Farklı Türkiye illerinde bulunmasının organize etmekle ilgili kararların uygulanmasında alınacak önlemlerin resmi olarak onaylanması takdir ve saygı ile karşılanmaktadır. Türk kardeşlerimiz ile Suriyeli kardeşleri arasındaki bu güzel Kardeşlik etkileşimi için sonsuz teşekkür ve takdirlerini sunmaktadır. Son olarak Allah Türkiye’yi ve Türk halkını korusun, Suriyelileri ve devrimlerini başarılı kılsın, ülkelerine başarılı ve zafer kazanmış olarak iade etsin ki Türk cömertliği ve misafirperverliği ile dünyanın önünde tanık olsunlar ve gelecek nesillere daha fazla açıklama veya tanımlamaya gerek duymayan Türk cömertliği hakkındaki mesajı iletsinler. Son duamız Alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun”denildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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