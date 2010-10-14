Suriye İhvan-ı Müslim’in liderinden Yeni Akit’e ziyaret

İhvan-ı Müslimin Siyasi Büro Temsilcisi Muhammed Faruk Tayfur ve Türkiye ekibinden Muhammed Sadık’ın da aralarında bulunduğu bir ekiple Yeni Akit’e gelen Müslüman Kardeşler ekibini, Gazetemiz İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu karşıladı.



YENİ AKİT HAYIRLI OLSUN



Ziyarette konuşan İhvan-ı Müslim’in Teşkilatları Genel Başkanı Muhammed Riyad Eş- Şakfa, Türkiye’deki bütün gelişmeleri çok sıkı bir şekilde takip ettiklerini dile getirerek ülkesindeki son durum hakkında Karahasanoğlu’nu bilgilendirdi. Yeni Akit’e ‘hayırlı olsun’ dileklerini de ileten İhvan Lideri, Suriye’de hâlâ devam etmekte olan zulümleri de anlattı. Kendisinin Yemen’de sürgünde olduğunu ve Suriye’de hâlâ İhvan üyesi olmanın suç kabul edilip idamla yargılandıklarını söyledi.



TÜRKİYE İLE SIKI İLİŞKİLER KURACAĞIZ



Suriye Anayasasında mevcut olan 49. Maddeye göre İhvan Üyeliğinin idamla yargılanmak anlamına geldiği bilgisini veren Eş- Şakfa, bundan sonra Türkiye ile daha sıkı ilişkiler kurup, daha fazla ziyarette bulunacaklarını da sözlerine ekledi. Ziyarette konuşan İhvan-ı Müslim’in Teşkilatları Genel Başkanı Muhammed Riyad Eş- Şakfa, Türkiye’deki bütün gelişmeleri çok sıkı bir şekilde takip ettiklerini dile getirerek, ülkesindeki son durum hakkında gazetemizin İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu’nu bilgilendirdi.