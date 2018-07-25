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Suriye için yeni adım! Terör örgütü PYD/PKK liste dışı bırakıldı

Suriye Muhalefeti Müzakere Heyeti’nin Suriye sorununun çözümü için yeni yapılacak Suriye Anayasası Komitesi için hazırladığı listesinde Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden (ENKS) 2 Kürt temsilci bulunurken, terör örgütü PYD/PKK ise listede yer almıyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:33
Suriye için yeni adım! Terör örgütü PYD/PKK liste dışı bırakıldı

SMDK kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye Anayasa Komitesilistesinde yer alanların isimleri belli oldu.

Listede, Suriye muhalefeti ile aynı cephede yer alan Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nden (ENKS) Hewas Egid ve Zehra Muhammed de yer alırken, PYDve YPG'nin bağlı bulunduğu Demokratik Halk Hareketi'nden (TEV-DEM) ise kimse listede yok.

SURİYE MUHALEFETİ DE PYD'Yİ İSTEMİYOR

PYD'nin listede olmamasının sadece Türkiye'nin yoğun baskısı nedeniyle olmadığı, Suriye Muhalefetinin de PYD'yi listede istemediği öğrenildi.

50 KİŞİLİK DAHA SİVİL BİR LİSTE DAHA OLACAK

Konuyla ilgili konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Başkan Yardımcısı Abdulbasit Hemo, Suriye Muhalefetinin BM'ye sunmuş olduğu listede PYD ve TEV-DEM'den kimsenin yer almadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Suriye Muhalefeti Yüksek Müzakere Heyeti, Suriye Anayasası Komitesi için hazırladığı 50 kişilik isim listesini Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya sundu. Listede Suriye Muhalefetinin tüm kesimleri temsil ediliyor. ENKS'den de 2 kişi listede yer alıyor. ENKS'den Hewas Egid ve Zehra Muhammed yer alıyor. PYD ve TEV-DEM'den ise kimse listede yok. 50 kişilik liste daha olacak. Bu 50 kişilik listede ise kadınlar, gençler ve bağımsız kişiler ve sivil kesimler olacak. Suriye rejimi de 50 kişilik liste sunacak. Anayasa komitesi için toplam 150 kişilik bir isim listesi olacak."

GARANTÖR ÜLKELER TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN

Geçtiğimiz ay açıklama yapan Suriyeli muhaliflerin Moskova grubu temsilcisi ve Suriye Değişim ve Özgürlük İçin Halk Cephesi Başkanı Kadri Cemil, muhaliflerin garantör ülkelere (Türkiye, Rusya ve İran) anayasa komitesinin oluşturulması için aday listesi gönderdiklerini belirtmişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:33
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