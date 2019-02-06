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Suriye heyetinin İran temasları

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le görüştü

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
Suriye heyetinin İran temasları

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Ruhani, Tahran'da bulunan Muallim'i makamında kabul etti.

Ruhani, amaçlarının Suriye'deki istikrar ile güvenliğin sağlanması, şartların normalleşmesi ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran devriminden sonra iki ülke liderleri arasındaki ilişkilerin başladığını ve bunun iki ülkenin çıkarına olacak şekilde tüm alanlarda ilerletileceğini aktardı.

İran'a dün gelen Muallim, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşmüştü.

Zarif ile Muallim görüşmesinde Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak Suriye konulu Soçi zirvesinin de ele alındığı belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
  1. iran
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