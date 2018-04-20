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Suriye Hama'da patlama

Suriye’nin Hama kentindeki Almadiq Kalesi içinde bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:22
Suriye Hama'da patlama

Suriye’nin Hama kentinde bulunan Almadiq Kalesi’nde, bugün bomba yüklü bir araç patladı. Meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Almadiq Kalesi’nin içindeki Ulu Cami’nin önünde park halinde bulunan aracın patlamasından sonra savunma ekibi hemen olay yerine intikal etti.

Yaralananları en yakın hastaneye taşıyan ekip, “Gerçekleştiren saldırı, Hama ve İdlib’de yaşayan sivillere yönelikti. Halk arasında korku oluşturmaya çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:22
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