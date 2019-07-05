Suriye Geçici Hükümeti yeni dönemde de "güvenlik" ve "istikrarı" hedefliyor

ANKARA (AA) - SELEN TEMİZER - Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, ülkenin birliğini korumayı, güvenlik, istikrar ve hizmetin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

Geçen hafta yapılan seçimle göreve gelen Mustafa, AA muhabirine, geçici hükümetin şimdiye kadar elde ettiği başarıları ve kendisinin hedefleriyle ilgili açıklama yaptı.

Mustafa, hükümetin meşruiyetini Suriye halkının, devriminin ve haklarının temsilcisi olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Suriye muhalefetinden aldığını vurguladı.

SMDK ile iş birliğinde bulunacaklarının altını çizen Mustafa, "Suriyelilerin uzmanlığından, yeteneklerinden faydalanılan, görevlerini profesyonellik ve samimiyet içerisinde yerine getiren bir devrim ve hizmet hükümeti" kurmayı amaçladığına dikkat çekti.

- "Bakanlar Kurulunu oluşturacağım"

Mustafa, "Bu çerçevede Bakanlar Kurulunu oluşturacağım. Hedeflerimiz güvenliği, istikrarı ve hizmetlerin artırılmasını sağlamaktır. Önceliğimiz Suriye'nin birliğinin korunmasıdır." dedi.

Geçici hükümetin desteklenmesinden memnuniyet duyacaklarını kaydeden Mustafa, "Suriye halkının, dost ülkelerce desteklenmesinin insani ya da ahlaki bir görevden ziyade siyasi bir görev olduğuna inanıyoruz. Geçici hükümetin başarısı, bölgedeki ve dünyadaki istikrarın ve refahın yeniden sağlanmasını isteyen tüm ülkelerin çıkarınadır." tespitinde bulundu.

Suriye Geçici Hükümeti, SMDK tarafından 18 Mart 2013'te kuruldu.

Geçici Hükümet, Suriye muhalefeti adına ülkenin kuzeyinde bazı alanlarda faaliyet gösteriyor.

SMDK'nin eski başkanı Türkmen siyasetçi Mustafa, 29 Haziran'da Cevad Ebu Hatab'ın yerine "Geçici Hükümet Başkanlığına" seçilmişti.