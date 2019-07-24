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Suriye Geçici Hükümet Başkanı'nın kabine kurma çalışmaları

Muhaliflerin Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, yeni hükümet kurma çalışmaları kapsamında Suriye Medya Birliği yetkililerini kabul etti

24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:24
Suriye Geçici Hükümet Başkanı'nın kabine kurma çalışmaları

AZEZ (AA) - Suriyeli muhaliflerin Geçici Hükümeti'nin Başkanı Abdurrahman Mustafa, hükümet kurma çalışmaları kapsamında Suriye'de çalışmalarına devam ediyor.

Mustafa, Suriye’nin kuzeyinde Azez’de yer alan Hükümet Binası'nda Suriye Medya Birliği temsilcileriyle görüştü.

Bölgede yerel yönetim çalışmaları ve yeni hükümet hakkında bilgi paylaşan Mustafa, Birliğin çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Görüşmeleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonunda (SMDK) hükümeti kurma teklifi aldıktan sonra görüşmelere devam ediyoruz. Devrimin çıkarları için medya bizim için çok önemli. Kurtarılmış bölgelerde çok sayıda başarılarımız var. Medya aracılığıyla dünyaya çalışmalarımızı anlatıyoruz. Suriyeli gençlerimizden istifade edip onlardan yararlanmak ve onlara destek olmak istiyoruz. Aynı şekilde SMDK içerisinde medyamızı yeniden yapılandırıyoruz." diye konuştu.

Suriye Medya Birliği Sorumlusu Saaed al Saaed da yeni hükümetle Medya Birliği arasındaki bağın güçlü olması için bu görüşmenin önemine işaret ederek, "Suriye’nin kuzeyinde basın çalışanları ve medyada yaşanan sıkıntıların giderilmesi hakkında istişarelerde bulunduk." dedi.

İstanbul'da 29 Haziran’da düzenlenen 46. Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimler sonucunda Suriye Geçici Hükümeti Başkanlık görevine Abdurrahman Mustafa getirilmişti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:24
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