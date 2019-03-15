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"Suriye devrimi Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle başarıya ulaşacak"

Arap Derneği Başkanı Metin Turan: - "8 yıl önce başlayan Suriye devrimi, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle başarıya ulaşacak. Bu devrim uğruna yüzbinlerce Suriyeli canını verdi, bir o kadar kardeşimiz de yaralandı. Türkiye bu süreçte Suriyeli kardeşlerimize en çok yardımcı olan ülke oldu"

15 Mart 2019 Cuma 23:27
"Suriye devrimi Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle başarıya ulaşacak"

İSTANBUL (AA) - Arap Derneği Başkanı Metin Turan, "8 yıl önce başlayan Suriye devrimi, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle başarıya ulaşacak. Bu devrim uğruna yüzbinlerce Suriyeli canını verdi, bir o kadar kardeşimiz de yaralandı. Türkiye bu süreçte Suriyeli kardeşlerimize en çok yardımcı olan ülke oldu." dedi.

Uluslararası Suriye Devrim Koordinasyon Birliği ve Arap Derneği'nce düzenlenen "Suriye devriminin 8. yılı" anması kapsamında bir araya gelen çok sayıda Suriyeli, 2011'de başlayan Suriye iç savaşını özgürlük ve demokrasi temalı tiyatro ve müzik etkinlikleriyle kutladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Uluslararası Suriye Devrimi Koordinasyon Birliği Başkanı Mugtez Şakleb, devrimin hala devam ettiğini vurgulayarak, "Ülkemize geri dönmek için sabırsızlanıyoruz. Tekrar ve daha güzel bir hayat kurmak istiyoruz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için bu devrimi tamamlayacağız. Bu süreçte bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Türkiye'ye ve bizleri vatanımızda gibi hissettiren Türk halkına her zaman teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Arap Derneği Başkanı Turan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın devrim ve özgürlük özlemleriyle başladığını ve bu devrimin er geç başarıya ulaşacağını söyledi.

Turan, savaşın uzun yıllardır devam ettiğini ve devrimin başarıya ulaşması için kısa bir süre kaldığını belirterek, "8 yıl önce başlayan Suriye devrimi, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle başarıya ulaşacak. Bu devrim uğruna yüzbinlerce Suriyeli canını verdi, bir o kadar kardeşimiz de yaralandı. Türkiye bu süreçte Suriyeli kardeşlerimize en çok yardımcı olan ülke oldu. Bizler de savaştan kaçarak buraya gelenlere ensar gibi kol kanat gerdik. İnşallah onların vatanlarına huzurlu bir şekilde döndükleri günleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'deki savaştan kaçan mağdurların her zaman yanında olduğunu hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığındı. Bizler de onları muhacir kabul ederek onlar için ensar olduk. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Kapılarımızı kapatmadık. İnşallah en kısa zamanda ülkelerine geri dönmeleri için uygun şartlar da oluşacak. Türkiye hem Suriyelilere destek konusunda hem de insani diplomasi anlamında tüm dünyaya örnek olacak işler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Suriyelilerin barışçıl bir şekilde başlattığı özgürlük mücadelesi devrimle sonuçlanacak ve kardeşçe kendi ülkelerinde yaşamaya devam edecekler."



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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:27
  1. Arap Derneği Başkanı Metin Turan
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