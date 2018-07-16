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Suriye Dera'dan ilk tahliye konvoyu Hama'ya ulaştı

Dera'da ateşkes anlaşmaları başarısız olmasının ardından zorunlu tahliyeler başladı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:12
Suriye Dera'dan ilk tahliye konvoyu Hama'ya ulaştı

Suriye'de 6 Temmuz'da yapılan Deralı askeri muhaliflerle Rusya arasındaki ateşkes gereği, ilk etapta Dera il merkezindeki Dera el-Beled semtinden askeri muhalif ve sivilleri taşıyan tahliye konvoyu, ülkenin orta kesimlerdeki Hama iline vardı.

700 kişiyi taşıyan 15 otobüs, Hama ilinde belirlenen Madik kalesi geçiş noktasına vardıktan sonra bir grubun burada kaldığı, diğerlerinin ise İdlib ve Halep bölgelerindeki geçici konaklama merkezlerine doğru hareket ettiği bildirildi.

Konvoya, acil durumlar için 3 boş otobüs ile 2 ambulans araç eşlik etti.

Dera'dan 7 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Rejim ve destekçilerinin 20 Haziran'da Rusya'nın hava desteğiyle Dera'ya askeri operasyon başlatmasının ardından 6 Temmuz'da Rusya ve askeri muhalifler, Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

Söz konusu anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı. Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzden 85'ini ele geçirmişti.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, iki ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:12
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. İran
  4. Rusya
  5. Ürdün
  6. İdlib
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